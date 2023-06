Ecco il festival del libro Venarotta apre le porte

Cultura, condivisione e confronto. A Venarotta sabato 24 e domenica 25 giugno torna il festival del libro, giunto quest’anno alla sua terza edizione interamente dedicata alla figura di Luigi Mercantini. Nell’occasione sarà corso Trento e Trieste, esattamente al centro del piccolo borgo, ad ospitare gli stand di case editrici ed autori che accoglieranno i visitatori. Un’iniziativa fortemente voluta dal sindaco Fabio Salvi e dall’amministrazione, nonché allestita con il supporto di regione Marche e Bm Tronto. "Il nostro è un borgo dove un gruppo di appassionati hanno pensato di rilanciare il territorio con una manifestazione legata al mondo dei libri e della cultura – commenta Bruno Costantini, presidente del comitato organizzatore –. Un evento singolare per queste zone, ma innovativo rispetto alle altre iniziative che solitamente troviamo in giro durante l’estate. Avremo appuntamenti aperti al pubblico dove tutti potranno incontrare gli autori e condividere le varie esperienze. Ci saranno racconti rivolti a tutte le età. In questi anni abbiamo lavorato al consolidamento dell’evento. Puntiamo molto sulla partecipazione di scrittori, soprattutto locali. L’edizione di quest’anno sarà legata a Luigi Mercantini che ha tenuto alto il nome delle Marche con i suoi sonetti".

Inizialmente l’inizio della manifestazione era previsto per venerdì 23 con la presenza del generale Francesco Ippoliti e Fausto Biloslavo, giornalista di Tgcom24, che avrebbe permesso ai presenti di condividere una cena parlando del suo libro ‘Ucraina. Nell’inferno dell’ultima guerra d’Europa’. Purtroppo un incidente stradale non gli consentirà di essere presente. Tutto quindi si svolgerà nelle due giornate seguenti. Sabato è prevista la serata con Giobbe Covatta e il suo ‘Donna Sapiens’, domenica invece sarà la volta di Franco Arminio che presenterà ‘Sacro Minore’. In entrambe le giornate a partire dalle 16 è prevista la carrellata di presentazioni dei libri tra cui ‘Il tempo delle donne’ di Riccardo Mazzocchi e ‘100 cose da sapere e da fare ad Ascoli e nel Piceno’ di Chiara Giacobelli. "Avremo inoltre la presenza di un folto numero di pittori – prosegue –, la domenica presenteremo i lavori effettuati dai ragazzi della scuola Tronto-Val Fluvione che hanno partecipato all’iniziativa promossa dall’istituto. Ringrazio il comitato di cui sono presidente e tutti coloro che lavorato per la migliore riuscita".

Massimiliano Mariotti