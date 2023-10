Ecco il finanziamento per le mura castellane

Nuovo smalto per Spinetoli capoluogo, finanziati 860mila euro per il restauro delle mura castellane. Si tratta di un importante progetto che prevede il recupero delle mura castellane e quindi un nuovo rilancio del paese. Ad annunciare il finanziamento è stato il sindaco Alessandro Luciani: "Attesa e bella notizia per il territorio di Spinetoli: concesso il finanziamento richiesto nelle misure del Pnrr di 860mila euro per il risanamento delle mura castellane. Interventi necessari da tempo, che finalmente potranno essere realizzati. Siamo orgogliosi di questo risultato perché ci consente di intervenire sui simboli per eccellenza del nostro Comune. Le mura castellane presentano degli evidenti segni di deterioramento, degrado e potenziale pericolo. Questo finanziamento è fondamentale per realizzare un intervento urgente".