Ecco il il nuovo direttivo dei commercianti di Cupra Marittima

Eletto il nuovo direttivo dei commercianti di Cupra Marittima. "Ho visto tanta buona volontà – ha affermato l’assessore Lucio Spina – Con la trasformazione in associazione di promozione sociale si avrà la possibilità di attingere a finanziamenti vari e per questo scopo è stato deciso di affidare il compito della ricerca di bandi, a un incaricato, per alcune ore mensili e che possa fare anche da collante fra le trenta attività commerciali aderenti all’associazione e il Comune per trovare insieme nuove strategie. Li ho ringraziati per il lavoro svolto dal direttivo, che è stato riconfermato in blocco con due nuovi innesti". Questo il nuovo direttivo: Alessandro Bianchini, (Giochi&Gioco), Erika Ricci (La Penna magica), Daiva Ndoni (Daiva mondo a colori), Alessandra Pennesi (Antichi Sapori) Seleste Bernabei (Caffè 900).