CronacaEcco il libro ‘Il viaggio di Pinocchio nelle terre Picene’
7 set 2025
MARCELLO IEZZI
Cronaca
Ecco il libro ‘Il viaggio di Pinocchio nelle terre Picene’

Pronto il libro ‘Il viaggio di Pinocchio nelle terre Picene’, tradotto in tre dialetti: grottammarese, ascolano e sambenedettese con le illustrazioni degli artisti Francesco Colella, Barbara Tomassini e Sabatino Polci. Una grande opera realizzata su iniziativa dell’associazione Paese Alto, presidente Adriana Ficcadenti con il patrocinio e il contributo dei tre Comuni, il patrocinio della Fondazione nazionale Carlo Collodi e il contributo dell’imprenditore e socio del sodalizio Paese Alto, Piero Carminucci.

"Un lavoro durato tre anni – afferma Adriana Carminucci – Si tratta di un vero e proprio tomo da collezionare, da portare nelle scuole, da proporre per rappresentazioni teatrali. L’idea dell’opera è non far sparire i dialetti. Tre dialetti una sola terra, quella del Piceno".

La presentazione dell’opera avverrà sabato 13 settembre nella sala Kursaal di Grottammare alle ore 17. La traduzione ha visto impegnati i maggiori esperti dei tre dialetti locali: Clarita Baldoni, appassionata di storia e tradizioni locali per Grottammare; Piro Di Salvatore, Giancarlo Brandimarte e Lorenzo Nico dell’associazione Ribalta Picena per San Benedetto; Pier Paolo Piccioni, cantante dialettale ascolano.

© Riproduzione riservata

