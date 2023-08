Ecco il ’Mantra in the forest’ Appuntamento con Thea Crudi

Thea Crudi in ‘Mantra in the forest’ è l’ultimo appuntamento, in programma domani alle 21 nel giardino del Comune, nell’ambito della quarta edizione del festival ‘I suoni dell’anima’ organizzato dall’associazione ‘Asculux il risveglio’, con il patrocinio del Comune. Thea Crudi è un’artista spirituale internazionale, cantante di mantra, scrittrice e relatrice. Ha focalizzato la sua pratica spirituale sul potere del suono come la meditazione, considerandolo un ponte terapeutico di collegamento tra il visibile e l’invisibile, tra il corpo e la mente. Da anni viene invitata a importanti festival, convegni nazionali e internazionali per tenere seminari e conferenze sulla filosofia vedica, i mantra in sanscrito e la conoscenza spirituale dello yoga. La voce speciale di Thea unisce atmosfere orientali e occidentali in uno stile musicale unico, e l’energia sacra che anima i suoi concerti spirituali crea un’armonia tra queste varie culture. Si è laureata con il massimo dei voti al conservatorio ‘Rossini’ di Pesaro e grazie a una borsa di studio, Thea ha arricchito la sua formazione artistica al conservatorium van Amsterdam in Olanda. Ha vissuto un anno sull’Isola di Java, in Indonesia, dove si è specializzata in sindhenan, canto gamelan della tradizionale giavanese, danza e musica tradizionali locali. Ha studiato all’Indonesian institute of the arts di Surakarta dove ha approfondito la conoscenza dei canti sacri nella vocalità spirituale orientale. Ha diffuso la pratica spirituale dei mantra in Italia e in India e durante la sua permanenza in India, in particolare nelle città di Rishikesh, Varanasi e Calcutta, sulle rive del fiume Gange, Thea ha vissuto intense esperienze spirituali in armonia con l’antica tradizione vedica. ‘Mantra in the forest’ mette in evidenza un mondo che sta cambiando, in cui il ritorno alle origini, alla natura e alla semplicità si fa sempre più urgente.

Il misticismo dello yoga offre un panorama di conoscenze spirituali per vivere bene in questo incessante mutamento. La musica dei mantra si fa veicolo sonoro per frequenze che calmano la mente, favorendo la creatività, la pace e un senso di trascendenza che porta l’essere umano ad aprire il cuore e la mente verso nuovi orizzonti. Per tutti questi motivi il concerto di domani ad Ascoli è un progetto musicale che risponde ai bisogni del tempo: natura, spiritualità, benessere e autoguarigione. Info: 3716352639.