Ecco il murales a Piattoni per ricordare Simone Ferri

Un murales ha fatto la sua comparsa a Piattoni per non dimenticare Simone Ferri, il ragazzo di Castel di Lama morto il 26 maggio del 2022, a seguito di un tragico incidente sul lavoro, a Monsampolo. Il ragazzo all’epoca dei fatti 23enne, morì cadendo dal tetto di un capannone. Una tragedia che scosse profondamente un’intera comunità, che a distanza di tempo non si dà pace e non dimentica. Nei giorni scorsi a seguito delle richieste della famiglia e degli amici è stata realizzato l’opera, che ritrae il ragazzo sorridente. Proprio dalla famiglia e dagli amici è nata l’idea di un murales per ricordarlo, ma soprattutto per gridare a tutti che l’amore e l’amicizia vanno oltre la morte. Il murales si trova proprio sul muretto che costeggia la pista di pattinaggio a Piattoni. Un’opera che manterrà vivo il ricordo di Simone non solo per la famiglia, ma anche per gli amici e tutte le persone che gli volevano bene. In tanti domenica infatti hanno partecipato all’inaugurazione.