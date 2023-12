Ecco ’Il Natale prende forma’

Nella chiesa di Santa Maria della Misericordia, di Massignano, ormai divenuta una sala espositiva di eventi locali e non solo, è stata inaugurata la mostra ’Il Natale prende forma’, una rassegna di immagini sacre, manifesti vintage, quadri e presepi. Una parte di essa è dedicata ai presepi creati dai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Massignano. La raccolta di fotografie e stampe, sempre a tema realizzate dalla comunità massignanese in Natali passati, completa l’esposizione. L’evento è stato organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco, la Parrocchia e l’Associazione Amici del Museo e rimarrà aperta fino al 6 gennaio prossimo, giorno dell’Epifania. Inoltre, all’interno della mostra, è prevista una sezione per i presepi fatti in casa. Per partecipare basta inviare una foto del presepe al seguente indirizzo: michelinaverdecchia@gmail.com.