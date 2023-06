Ecco il nuovo beach arena: accoglierà 800 spettatori

E Beach Arena sia. Il nuovo impianto per il soccer su sabbia è stato inaugurato ieri mattina e subito verrà testato da importanti match che si disputeranno a partire da oggi. Le novità sono state illustrate questa mattina dall’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Antonio Spazzafumo e dall’assessore allo sport Cinzia Campanelli, alla presenza di importanti ospiti, fra cui Roberto Desini (Lega Nazionale Dilettanti), il presidente di Figc Marche Ivo Panichi, Giancarlo Pasqualini, presidente della Happy Car Samb Beach Soccer e Bernardo Carfagna, direttore dello sponsor Happy Car. A catturare lo sguardo, intanto, è il nuovo rettangolo da gioco che ha preso il posto del ‘Rodi’, campo da rugby caduto in disuso. Impossibile non desiderare di scendere in campo e gonfiare di gol le reti appena installate, assieme alle file di spalti che potranno ospitare fino a 800 tifosi. "Questa è la nuova casa della Samb Beach Soccer - ha dichiarato Spazzafumo - Speriamo che l’anno prossimo si possa portare in riviera anche la finale dello Scudetto. Su questo sport puntiamo molto, quindi intendiamo migliorare sempre di più". "Siamo carichi di entusiasmo - ha poi commentato Pasqualini - Per noi questo è l’anno "zero": abbiamo una squadra competitiva per tornare ai fasti del passato, e il nuovo impianto ci riempie di orgoglio". Ad esultare è stata anche l’artefice del progetto: "Per noi è un onore ospitare la prima tappa del campionato e la Supercoppa – ha aggiunto la Campanelli – Questo è un nuovo punto di riferimento per la città, situato in una zona strategica capace di attrarre il vivaio di giovani che vogliono fare sport". Parole, quest’ultime, che rivelano come la riqualificazione del campo ‘Rodi’ rappresenti solo un tassello dell’intero mosaico: è intenzione del comune, infatti, rimettere in sesto e valorizzare l’interza zona, dalla pineta ‘Falcone e Borsellino’, fino ai campi da basket di via Tedeschi e all’area ex Camping. In quest’ultimo caso, si tratterà di rimettere in sesto il giardino ed eliminare i manufatti esistenti. Ma non finisce qui: l’idea è anche quella di mettere mano al piano di spiaggia per fare in modo che l’arenile antistante possa ospitare eventi caratterizzanti. Proprio lo stesso tratto di spiaggia su cui venne realizzata la Beach Arena originaria.

Giuseppe Di Marco