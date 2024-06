Ecco il nuovo consiglio. Ci sarà anche Corradetti

Ora è tutto chiaro. Il riesame delle schede effettuato dall’ufficio elettorale ha rotto gli indugi sulla composizione del prossimo consiglio comunale, ma i dati ufficiali non sono ancora stati trasmessi. Ciò dovrebbe avvenire entro la mattinata di oggi. La prima seduta del consiglio potrebbe essere convocata per sabato. Nelle prossime ore tutto sarà eventualmente confermato. L’ultimissimo dubbio resta nella civica Forza Ascoli tra Cannella (122) e Panichi (120) per il secondo posto disponibile. Intanto c’è chi si prepara a tornare in consiglio con qualche sassolino nelle scarpe da togliersi. Come nel caso di Dario Corradetti della Lega che ieri ha commentato: "Il pensiero va ai 318 cuori impavidi che hanno espresso un ‘voto personale, eguale, libero e segreto’ (art. 48 Costituzione italiana) per eleggermi a rappresentante della cittadinanza tutta in consiglio comunale. La loro scelta, presente nelle urne sin dal primo giorno di scrutinio, ma nell’aria immediatamente dopo, ed emersa rocambolescamente ufficialmente a tutti solo oggi, mi darà la forza di contribuire alle future scelte amministrative facendo leva sull’esperienza quinquennale da assessore al bilancio e sui valori morali, insostituibili, acquisiti nei 53 anni di vita sociale e lavorativa. Un ringraziamento a tutti i miei compagni di viaggio della lista lega nella quale sono stato candidato, e a tanti altri compagni. Una menzione speciale a mio padre, il professor Giuseppe Corradetti di 85 anni, fedele e convinto sostenitore in una campagna elettorale impegnativa, entusiasmante e contemporaneamente densa di meschini profili a ‘tinte cupe’. Il suo richiamo ai valori trasmessi ‘fiducia nei propri mezzi’, ‘dignità’, ‘etica’, ‘rispetto’, ‘testa alta’, ha consentito di resistere e di raggiungere il risultato. Ed ora ci si vede in consiglio comunale".

A seguito della nomina della Giunta di lunedì pomeriggio, sarà questa la composizione del consiglio in attesa dell’ufficialità.

Fratelli d’Italia: Pennacchietti, Ascarini, Simonetti, Damiani, Ionni, Massi.

Fioravanti Sindaco: Poli, Passerini, Marozzi, Martellini, Emanuele Angelini.

Noi Ascoli: Cameli, Premici, Seghetti.

Lega: Petracci, Corradetti, Angelini Marinucci.

Forza Ascoli: Palanca, Cannella.

Pensiero Popolare Piceno: Lattanzi, Federici.

Noi moderati per Ascoli: Di Micco, Damiani.

Forza Italia: Filiaggi.

Ascoli Green: Narcisi.

All’opposizione un seggio andrà al candidato sindaco Emidio Nardini.

Partito Democratico: Ameli, Marcucci, Procaccini.

Ascolto e Partecipazione: Dominici, Luzi.

Ascoli Bene Comune: Petrucci.

Massimiliano Mariotti