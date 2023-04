Ecco il nuovo lungomare, domani giornata di festa a Grottammare

Domani sarà già possibile passeggiare sul nuovo lungomare della Repubblica di Grottammare. Nel corso della mattinata, ore 10,30, avverrà lo svelamento della scultura bronzea ’Giovane che declama’, l’opera di Pericle Fazzini che ornerà uno degli spazi riqualificati dello storico viale cittadino. La scultura, copia dell’originale in legno realizzata tra il 1937 e il 1938, potrà essere ammirata da tutti, fino ad ottobre, grazie alla disponibilità degli eredi dell’artista e dell’iniziativa di sponsorizzazione sostenuta dalle imprese appaltatrici (Asfalti Piceni srl, Caioni Costruzioni srl Macello De Marcellis) delle opere e del sistema di videosorveglianza (Police Service srls) che ne garantirà la sicurezza. Con l’occasione della Festa di Liberazione del 25 aprile, l’attenzione verrà catalizzata dalle aree gioco destinate ai più piccoli, ricavate nelle pinete e negli slarghi attrezzati con postazioni ludiche, per un pomeriggio "FUNtastico".

Dalle 16 lezioni e partite libere di scacchi, burattini, giocolieri, acrobati e bolle di sapone. Le attività sono aperte a tutti e gratuite. Resta il cantiere, per il momento, soltanto nel tratto antistante e circostante il Circolo Tennis, che a causa del maltempo e del ritardo nella consegna del materiale per la pavimentazione, potrà essere aperto solo nei prossimi giorni, meteo permettendo. In vista del 1° Maggio, con tutta probabilità, sarà installata una seconda scultura di Fazzini ed è il busto di Mario Rivosecchi che, per l’occasione, è stato adeguatamente ripulito dagli attacchi degli eventi atmosferici.