Ecco il nuovo parcheggio da 50 posti auto in via Piceno Aprutina

Ultimato l’intervento per consegnare alla cittadinanza 50 nuovi posti auto in via Piceno Aprutina. Con la sistemazione della segnaletica, ultimata nella giornata di ieri dagli operai del comune, la nuova area destinata alla sosta e situata a ridosso della Caserma Clementi può essere ritenuta pienamente fruibile. Nei giorni scorsi si era provveduto ad ultimare l’intervento per l’allestimento dell’apposita illuminazione. Lo spazio in cui sono stati ricavati i nuovi stalli, per il posteggio degli autoveicoli, in passato ospitava un distributore di carburante Eni. Proprio grazie al contratto stipulato nelle settimane scorse tra l’Arengo e la nota multinazionale dei carburanti, l’amministrazione comunale è riuscita a riconvertire un’area finita negli anni scorsi in disuso. Lo scopo perseguito è stato quello di dare una risposta alla necessità di fornire ai residenti della zona di San Filippo e in quella limitrofa al 235esimo Reggimento Piceno degli spazi da poter utilizzare per la sosta dei mezzi.

Quello dei parcheggi continua a restare un tema particolarmente sentito non solo nel centro storico, ma anche negli altri quartieri della città dove i residenti, a causa dei numerosi cantieri, continuano ad avvertire la necessità di nuovi spazi. Nei prossimi mesi in zona Castagneti si registrerà una crescita di attività commerciali che determinerà un ulteriore carico su traffico e viabilità. Il prossimo passo previsto riguarderà anche i lavori per un nuovo parcheggio presso l’area del circolo sportivo Tofare.