Ecco il nuovo polo agroalimentare. Spazio alle eccellenza con ’Eva’

Ieri mattina nel comune di Montalto Marche è stato aperto il cantiere per la realizzazione del nuovo polo agroalimentare-eccellenze della valdaso ’Eva’. La stazione appaltante di Fermo ha aggiudicato i lavori alla ditta Elettro Stella di Monsampolo che ha offerto un ribasso del 5,69% per un costo complessivo di 3.218.616,64 euro comprensivo di oneri per la sicurezza e iva. Alla manifestazione di interesse per la realizzazione dell’opera, parteciparono ben 34 ditte da tutta Italia. Il progetto esecutivo, approvato nel mese di aprile dell’anno scorso e redatto dallo studio di ingegneria ed architettura ’Nothing studio srl’ di Martinsicuro, aveva un quadro economico di circa 4 milioni di euro. Il Rup (Responsabile Unico del Procedimento), è l’architetto Monica Pomili, il contratto era stato firmato il 23 novembre e i lavori consegnati il 5 di gennaio scorso. Una gran bella soddisfazione per il sindaco Daniel Matricardi che ha voluto fortemente questo progetto, finanziato con i fondi di sviluppo dell’area sisma e che prevede, la valorizzazione della frutta e la verdura della Valdaso, attraverso una logistica specifica ed un sistema di lavorazione e rintracciabilità che garantisca il consumatore sulla qualità del prodotto. Per realizzare il grande complesso di circa 27.445 mq sono stati previsti 3 blocchi funzionali. L’area oggetto dell’intervento Eva è nel comune di Montalto delle Marche, lungo la Valle dell’Aso sulla sponda destra del fiume e coinvolge anche i comuni di: Ortezzano, Monterinaldo, Montelparo, Santa Vittoria in Matenano, Montefalcone Appennino, Comunanza, Force, Rotella, Montedinove, per un totale di quasi 900 aziende. "Il polo si occuperà anche di ricerca, formazione e sviluppo – afferma il sindaco Matricardi –. Il nostro obiettivo è impegnarci per dare alla valle e ai nostri agricoltori una logistica moderna e innovativa".

Marcello Iezzi