Ecco il nuovo sito Metalcoat: "Assunzioni e investimenti"

Il nuovo stabilimento produttivo di Metalcoat, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di coils (bobine) preverniciati in alluminio e acciai è stato inaugurato ieri nella zona industriale di Ascoli. Alla cerimonia hanno preso parte l’intero management della società, guidata dal presidente e amministratore delegato Matteo Trombetta Cappellani, oltre a numerosi rappresentanti delle Istituzioni come il governatore Francesco Acquaroli, il presidente della Provincia Sergio Loggi e il sindaco Marco Fioravanti. Nutrito anche il gruppo dei rappresentanti confindustriali e degli imprenditori del territorio, oltre a partner, stakeholder, fornitori e clienti dell’azienda stessa. L’inaugurazione odierna rappresenta una tappa fondamentale nella storia di Metalcoat, che sbarca nel territorio marchigiano dopo aver acquisito l’ex Plalam e si pone, insieme al proprio gruppo, che comprende anche Alusteel Coating, Alpine Anodizing e Aleu, come terzo player produttivo nel mercato europeo del coil coating, con l’obiettivo dichiarato di aumentare le quote di esportazione all’estero. I coil preverniciati realizzati dallo stabilimento ascolano ne consentono l’impiego in numerosi settori: dall’architettura al design, dall’automotive al navale, dall’aerospaziale all’elettrodomestica. Lo stabilimento si estende su una superficie di 110.000 metri quadrati (di cui 60.000 metri quadrati coperti), con due linee produttive di elettrozincatura e verniciatura. Quest’ultima possiede una capacità produttiva di 42mila tonnellate anno per i laminati in alluminio e di 110mila tonnellate anno per quelli in acciaio zincato al carbonio e in acciaio inossidabile.

Il presidente Matteo Trombetta Cappellani ci ha detto: "Sono felice di affermare che la nostra nuova casa di Ascoli si è dimostrata fin da subito davvero accogliente: la collaborazione con le istituzioni locali, che ringrazio sentitamente, è stata sempre molto proficua e per questo, in soli 50 giorni dall’acquisizione dello stabilimento, è stato possibile attivare tutte le autorizzazioni necessarie per rientrare in produzione. Intendiamo lavorare su tre turni e questo comporterà un aumento dei livelli occupazionali. Ai venti addetti che operavano all’interno del sito se ne sono già aggiunti altri ma nuove assunzioni sono previste nel corso del prossimo anno. Previsto un piano d’investimenti di 1012 milioni di euro nei prossimi tre anni".

Vittorio Bellagamba