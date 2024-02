Ecco il piano per il verde sul lungomare e delle strade urbane

Il verde è sempre più nel cuore di cittadini e turisti. Si moltiplicano le manifestazioni dei residenti in difesa degli alberi, sempre troppo pochi, presenti tra asfalto e palazzi. Per questo è stato varato dal comune di Cupra Marittima un piano per le manutenzioni del verde sul lungomare e delle strade urbane ed extraurbane. Partiamo da queste ultime, poiché sta per essere avviata la gara per l’aggiudicazione degli asfalti, per i quali sono stati stanziati 380 mila euro, ma non vengono tralasciate anche le strade bianche nelle zone rurali. "Abbiamo voluto investire sulla viabilità – afferma il sindaco Alessio Piersimoni (nella foto) – oltre al piano asfalti che partirà a breve, ci siamo voluti concentrare anche sulle strade bianche che hanno bisogno di essere sistemate, per cui abbiamo dato incarico a una ditta esterna, dotata di attrezzature adatte rispetto a quelle che hanno gli operai del comune, di eseguire un intervento straordinario con la posa in opera di materiale stabilizzato riciclato e non da demolizione, con la riprofilatura della carreggiata e degli scoli dell’acqua piovana. Lo stabilizzato sarà pressato dal rullo per avere una maggiore durata per evitare che dopo le prime piogge possano riaprirsi le solite buche. Per questi interventi sono stati messi a disposizione 10 mila euro". Sul lungomare, intanto prosegue il programma delle potature. "Ci sono almeno 100 palme molto alte che non possono essere raggiunte con il nostro elevatore – aggiunge il sindaco Piersimoni – per cui abbiamo noleggiato una piattaforma aerea adeguata per consentire ai nostri operai di lavorare in sicurezza. Questo è il periodo migliore per eseguire la manutenzione del verde e in particolare delle palme".