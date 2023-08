"Ecco il piano per la stazione" Castelli: si parte il prossimo anno

Due anni di lavori, che partiranno l’anno prossimo e finiranno nell’autunno del 2026: è questo il cronoprogramma dell’opera di abbattimento delle barriere architettoniche prevista per la stazione di San Benedetto. A renderlo noto è il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli: l’intervento del senatore giunge a poche ore dalla protesta dell’ex assessore Nazzareno Torquati, che proprio su queste pagine ha ricordato come l’ammodernamento dello scalo rivierasco fosse da tempo previsto nei programmi della Rete Ferroviaria Italiana. "Con Rfi ho un rapporto costante – ha spiegato il senatore – un’interlocuzione continua resa necessaria dal mio incarico di commissario di governo per la ricostruzione: nello specifico stiamo lavorando su tutta una serie di potenziamenti delle linee ferroviarie, perché l’accessibilità, come noto, è una precondizione dello sviluppo che cerchiamo di stimolare, anche quando ci troviamo fuori dal cratere. Nell’ambito di questa interlocuzione, infatti, ho avuto modo di parlare anche della stazione di San Benedetto e di Ascoli, che sono da considerarsi elementi fondamentali per rendere il nostro territorio più accessibile. Nello scalo rivierasco c’è un differimento nei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in quanto si tratta di una stazione dal traffico elevato, e quindi è necessario coordinare gli interventi con i flussi di riferimento".

Per la stazione di San Benedetto, specifica ancora Castelli, Rfi sta progettando degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, che prevedono un marciapiede centrale più largo e nuovi ascensori installati su tutti i marciapiedi. I lavori saranno molto impattanti a livello di soggezioni e limitazioni alla circolazione ferroviaria, pertanto sono stati inseriti nello scenario tecnico Rfi con inizio lavori nel secondo semestre 2024 e fine lavori prevista per il secondo semestre 2026.

Nel frattempo, si sta completando il rifacimento del parcheggio scambiatore. Ad Ascoli, invece, i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche sono iniziati nel settembre 2022 e saranno ultimati a giugno 2024. Inoltre è in fase di costruzione anche una nuova pensilina a copertura degli spazi aperti al pubblico per un maggiore confort della clientela. Infine, entro la fine del 2023 saranno avviati anche i lavori di restyling del fabbricato viaggiatori, secondo il progetto condiviso con il comune che prevede anche la realizzazione, a cura del comune stesso, di una rotatoria e pista ciclabile nella zona antistante la stazione.

Giuseppe Di Marco