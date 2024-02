Ecco il piano triennale delle opere pubbliche: sul piatto quasi 5 milioni

Su proposta dell’architetto Liliana Ruffini, responsabile dell’area gestione del territorio, la giunta comunale di Grottammare in una delle ultime riunioni ha approvato il programma triennale delle opere già finanziate, che hanno un valore complessivo di 4 milioni 571 mila euro. Per l’edilizia Erap figura la ristrutturazione del palazzo ex fondazione Costante Maria (in due anni) per 1.725.000 euro, più un contributo di 176mila euro dell’ambito 21, che in questo modo si riserva l’utilizzo di tre mini alloggi ricavati nell’edificio come housing temporaneo. Avviata già la gara d’appalto per la costruzione del terzo blocco di loculi cimiteriali, per 750mila euro, pagati dai cittadini che li hanno acquistati; ci sono poi 170 mila euro per la ristrutturazione della rimessa comunale in zona Valtesino. Due interventi, per circa 100mila euro, sono previsti per la manutenzione della scogliera a sud della foce del torrente Tesino; a giorni avranno inizio i lavori di realizzazione del nuovo asilo nido davanti al centro commerciale L’Orologio, finanziamento pnrr, per 1.152.000 euro Mezzo milione è a disposizione per la realizzazione della nuova bretella che dovrà collegare il casello autostradale alla provinciale Valtesino.