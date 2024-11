Ecco il Premio letterario nazionale: iscrizioni aperte fino a gennaio

E’ stato aperto il percorso del 16esimo premio letterario nazionale Città di Grottammare Franco Loi, con il nuovo bando, la cui scadenza è fissata al 31 gennaio prossimo. Questa edizione affida la presidenza al saggista, giornalista e critico Filippo La Porta. Il concorso letterario nazionale è organizzato dall’associazione culturale Pelasgo 968 di Grottammare, con il patrocinio del Comune, del Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto, il Centro Nazionale di Studi Leopardiani Recanati, l’Associazione I Luoghi della Scrittura e Civico Verde Legambiente Grottammare. Nell’edizione precedente le adesioni hanno registrato un exploit per quanto riguarda gli inediti e le opere prime e in generale si è confermata con i grandi risultati della precedente, mantenendo il livello di 1000 autori. Le opere pervenute erano state 1300. Il concorso si articola nelle sezioni Poesia inedita in lingua italiana a tema libero; Poesia inedita in vernacolo "Premio Candeloro Lupi" a tema libero; Racconto-Saggio breve-Inediti a tema libero; Libro Edito di Poesia; Libro Edito di Narrativa-Saggio; Opera prima edita ; Libro inedito di narrativa, poesia, saggio, racconti, Opera Teatrale (monologo, atto unico) inedita, Saggio Edito (libro) di Critica letteraria o blog letterario che abbia continuità e coerenza realizzato da Giovani Autori.

"Siamo arrivati al sedicesimo anno del premio, che ci siamo impegnati a portare avanti con impegno e serietà, forti della partecipazione dei numerosi autori che negli anni abbiamo conosciuto e apprezzato divenendone anche amici: perché il premio non esiste solo per essere una gara in cui prevale il migliore, ma soprattutto come luogo di incontro e di dialogo, tra gli autori in genere, dove nascono nuove amicizie di vita e di scrittura" afferma il presidente della Pelasgo 968, Gianmario Cherubini. "Ringrazio quanti scelgono di partecipare e la giuria che ancora una volta dovrà impegnarsi nella lettura" aggiunge il segretario del premio, Giuseppe Gabrielli. Per informazioni si può visitare il sito web: www.pelasgo968.it o contattare il segretario: Giuseppe Gabrielli, Tel. 3930022768, oppure inviare una mail all’indirizzo pelasgo968@gmail.com.

Marcello Iezzi