Ecco il progetto ‘Alfa2020’: "Così monitoriamo le emissioni"

Una piattaforma web per la gestione integrata delle autorizzazioni ambientali e il monitoraggio delle emissioni industriali. Questo attraverso il progetto ‘Alfa2020’, cofinanziato dal dipartimento di scienze della vita e dell’ambiente dell’Università Politecnica delle Marche insieme al settore tutela e valorizzazione ambientale della provincia di Ascoli Piceno, nonché sviluppato con la collaborazione del laboratorio di osservazioni misure per l’ambiente e il Clima di Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). "Siamo riusciti a mettere una pietra verso un futuro migliore di collaborazione anche con le forze dell’ordine – commenta il consigliere provinciale Daniele Tonelli –. Credo molto nelle piattaforme che possano aiutare a ridurre notevolmente l’impatto del lavoro e quindi essere più celeri nelle risposte da fornire".

Attraverso questo database digitale sarà possibile raccogliere ed elaborare dati ambientali utili per la salvaguardia del territorio, spesso non reperibili con facilità. La piattaforma sarà un contenitore in grado di favorire l’archiviazione e la consultazione dei dati inerenti le acque reflue industriali, le acque reflue urbane, le emissioni in atmosfera e la gestione dei rifiuti degli impianti ubicati nella provincia di Ascoli, soggetti ad autorizzazioni ambientali. Ciò inoltre anche nella direzione di agevolare le attività di controllo effettuate dalle forze dell’ordine. "La realizzazione della piattaforma è il prodotto di un lavoro collettivo effettuato insieme – aggiunge Gianni Giantomassi, funzionario tecnico provinciale del settore tutela e valorizzazione ambientale –. Lo abbiamo pensato fin dal principio con l’università per permettere di avere un valido strumento da mettere a disposizione delle autorità, dei gestori degli impianti e anche dei cittadini. Quanto ottenuto rappresenta un ottimo risultato". Presenti anche Roberto Pierdicca e Giada Giglione dell’Università Politecnica delle Marche che hanno illustrato a livello tecnico il percorso sostenuto per arrivare alla creazione di Alfa2020. "Innovazione tecnologica e digitalizzazione sono i caratteri che hanno animato il lavoro svolto. La richiesta iniziale della provincia era stata quella di avere una piattaforma con tecnologia Gis per l’archiviazione e la consultazione di questi dati. Adesso avremo uno strumento capace di favorire lo scambio in tempo reale di informazioni ambientali tra gli attori del territorio".

Massimiliano Mariotti