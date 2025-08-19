Ecco il progetto ’GuardianInBlue’. Centro estivo per bimbi autistici

Presentato il progetto ‘GuardianInBlue, proteggere il mare, accogliere un sorriso’. Si tratta di un centro estivo destinato ai ragazzi con autismo che si svilupperà principalmente nello chalet Nord-Est di Grottammare. L’attività è stata progettata da Onphalos autismo e famiglie, in collaborazione con la capitaneria di porto, la cooperativa bagnini di salvataggio, lo chalet Nord-Est, il Bim Tronto, il comune di Grottammare e la Confesercenti. Le attività, destinate a giovani dai 6 ai 12 anni si svolgeranno dal lunedì al venerdì nel plesso scolastico di via Firenze, dove si lavorerà sulle autonomie acquisite e da acquisire e poi le giornate in mare, con l’obiettivo di combattere l’isolamento. L’idea, infatti, è quella di sviluppare nuove competenze e consolidare quelle acquisite. Alla presentazione è intervenuto il sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi, il comandante della capitaneria di porto Giuseppe Quattrocchi, poi Simone Maestrini coordinatore del progetto, Elena Capriotti di Confesercenti, Giuseppe Talamonti presidente provinciale pubblici esercenti di Confcommercio e Luigi Condisciani presidente del Bim Tronto. Tutti hanno evidenziato l’importanza della condivisione, della messa in rete del territorio per raggiungere risultati di una certa valenza.

"Quando mi hanno parlato di questa iniziativa ho sposato in pieno il tutto, in primis per un principio di base: il mare è di tutti ed è per tutti – ha affermato il comandante Quattrocchi - Questa iniziativa di accoglienza e inclusività non deve essere isolata. Auspico che anche i comuni limitrofi adottino iniziative del genere". Il coordinatore, Maestrini ha posto l’accento sulla necessità di cambiare mentalità: "Pochi chalet sono inclusivi. La disabilità viene vista quasi come uno scoglio e non come un’opportunità. Va cambiato il modo di vedere e di giudicare le altre persone. I nostri bambini non hanno niente di diverso: basta essere inclusivi, ospitali e accoglienti e il resto viene da sé".

Marcello Iezzi