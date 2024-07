Ecco il progetto ’Piceno orienta giovani’

L’Arengo presenta il progetto ‘P.O.G. - Piceno Orienta Giovani’, pronto a prendere il via per rispondere all’avviso pubblico precedentemente emesso dall’Anci nazionale. L’iniziativa si pone l’obiettivo di perseguire la promozione dell’imprenditoria e delle start-up d’impresa. All’interno del programma sviluppato è prevista un’ampia gamma di interventi di orientamento, coinvolgimento e disseminazione. Tutti chiaramente vanno nella precisa direzione di intercettare i destinatari – ci si rivolge ad un pubblico di giovani dai 18 ai 35 anni – direttamente nei loro luoghi di residenza e all’interno dei territori dei vari comuni del Piceno coinvolti. "Uscito il bando dell’Anci abbiamo deciso di attivare subito una rete di partenariato importante – commenta il sindaco Marco Fioravanti –, coinvolgendo le due università presenti qui. Ovvero l’Unicam e la Politecnica delle Marche, insieme anche al Cup, al Bim. Così facendo abbiamo creato un gruppo di comuni del territorio insieme all’associazione Ap Events. Ci saranno cinque comuni che ci consentiranno di portare avanti il progetto metromontano rivolgendo questa iniziativa ai giovani. Vogliamo lanciare il messaggio che chi si trova fuori può tornare ad Ascoli perché grazie a questo progetto avremo un hub in grado di orientare i giovani e di lavorare sulla consapevolezza del ragazzo. È bene che possano credere in loro stessi e che si possano mettere a terra la loro idee con la consapevolezza di poter realizzare progetti imprenditoriali che possano portare qualcosa sia ad essi che alla città". Assieme al comune di Ascoli ci saranno quelli di Acquasanta, Arquata, Comunanza e Montegallo. Prezioso il supporto di Confindustria, Confcooperative Marche, Bottega del Terzo Settore, Istao Istituto Adriano Olivetti, Cooperativa Vademecum.

mas.mar.