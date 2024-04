Ecco il progetto ’Reti di solidarietà’: "Sostegno a chi ha bisogno"

Si chiama ’Reti di solidarietà’ il progetto realizzato dalla Fondazione Caritas in collaborazione di alcune associazioni e la Fondazione della Cassa di Risparmio di Ascoli, con l’obiettivo di potenziare la rete di contrasto alla povertà economica e sociale. L’iniziativa avrà una durata di 18 mesi e interesserà l’intero territorio della diocesi di San Benedetto, Ripatransone, Montalto Marche ed i territori di competenza della Fondazione della Carisap. La mission è soddisfare, con azioni concrete, le esigenze alimentari, contribuire alle spese domestiche, sanitarie, scolastiche ed erogare servizi che rafforzino i legami familiari, sostegno alle donne e ai minori. Si tratta di un lavoro complesso che sarà portato avanti dalla Fondazione Caritas di San Benedetto unitamente a una rete di partner: associazione gruppo di volontariato Vincenziano, Centro di solidarietà odv, Amore Misericordioso odv, cooperativa Lella 2001, cooperativa On the road, Fondazione antiusura monsignor Traini, associazione Giustizia donna. Fernando Palestini, vice direttore della Caritas ha evidenziato l’importanza del progetto e informato che secondo il rapporto della Caritas nazionale 5,6 milioni di italiani, (2,1 milioni di famiglie) pari al 9,7% della popolazione, vive in povertà. Nella provincia di Ascoli la Caritas nel 2023 ha erogato 22 mila pasti nella sede di Ascoli e 29mila in quella di San Benedetto.

"Si è rotto l’ascensore sociale – ha affermato Palestini – per cui chi nasce povero difficilmente riuscirà a risalire economicamente. Dobbiamo aumentare le sollecitazioni alle istituzioni pubbliche. Ringraziamo la Fondazione Carisap per aver messo a dimora questi primi semi". Nel suo intervento il presidente della Fondazione Carisap, Maurizio Frascarelli, ha rappresentato le finalità dell’istituzione e l’impegno nel sociale. "Abbiamo una grande ricchezza – ha affermato il vescovo Carlo Bresciani – il volontariato, che permette di moltiplicare la risposta dell’intervento attraverso la motivazione. Non bastano i soldi, occorre la motivazione di persone che svolgono un lavoro enorme sul territorio. Dobbiamo guardare a monte, dobbiamo prevenire: riparare la frana va bene ma bisogna evitare che avvenga".

Marcello Iezzi