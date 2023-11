Ecco il questionario del Comune ’Cosa ne pensi?’

Da ieri e per tutto il mese di novembre, i cittadini che si recheranno nel Comune di Grottammare, per l’espletamento di una pratica, saranno invitati a valutare il servizio ricevuto, compilando un breve questionario anonimo sulla qualità percepita. La campagna di rilevazione si chiama "Cosa ne pensi?"; è rivolta a tutti i cittadini, anche minorenni, che usufruiscono dei servizi di front office. Il sondaggio permetterà di rilevare il giudizio che l’utenza ha della macchina amministrativa e di intercettare eventuali nuovi esigenze e bisogni. Il questionario è reperibile in qualsiasi sportello o ufficio cui ci si è rivolti. Una volta compilato, il questionario va imbucato nelle apposite scatole presenti in ogni piano del palazzo comunale. Il campione indagato nel 2022, ha rilevato che i bisogninecessità e le aspettative dell’utenza vengono intercettate e soddisfatte. In particolare, le domande con i risultati migliori sono state quelle riguardanti la cortesia e competenza del personale e alla capacità di offrire una soluzione alla richiesta avanzata. Meno bene, invece, sono stati valutati i tempi di attesa, ritenuti troppo lunghi.