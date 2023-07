Ecco il ’San Benedetto Tennis Cup’

Battuta, dritto, smash, rovescio, volèe. Il bello del tennis è questo: l’adrenalina, la ricerca del colpo perfetto; in altre parole, il gioco in sé. Ma quando una città ottiene un riconoscimento dal grande tennis, il gusto raddoppia. È quello che è successo alla riviera delle palme e al Circolo ‘Maggioni’, che è pronto a lanciare il suo ‘San Benedetto Tennis Cup’, trofeo Atp Challenger fortemente voluto dal presidente Afro Zoboletti e ottenuto grazie al lavoro certosino della sua squadra. La prestigiosa manifestazione, che si terrà tra il 9 e il 16 luglio, ha in serbo tante sorprese per neofiti e appassionati di lungo corso: alcune di queste sono state svelate ieri mattina dallo stesso Zoboletti, in compagnia del vicepresidente Patrizio Patrizi, dei consiglieri Luca Timi, Luigi Troiani e Paolo Panichi, nonché del direttore del torneo Giorgio Garcia, in collegamento telefonico.

"Il torneo ha fatto un upgrade – ha spiegato il presidente del ‘Maggioni’ – crescendo di importanza: è un ‘Challenger 100’, con un montepremi di 118mila euro. Il salto di livello ha richiesto un grande sforzo da parte del Circolo e per questo ringraziamo tutte le istituzioni e i partner privati che ci supportano". Quali, le novità? "Per l’occasione è stato previsto l’allestimento di due tribune mobili ai lati della est, per un totale di circa 990 posti a sedere. Nella serata finale, inoltre, andrà in scena un concerto con la soprano Giusy Piunti e il trombonista Lito Fontana accompagnati da pianoforte". I dettagli del torneo saranno sviscerati la prossima settimana, ma già si sa che ad iscriversi sono stati nomi di punta come Ramos Vinolas e Benoît Paire. L’Atp, inoltre, ha scelto San Benedetto per un esperimento interessante: il torneo sarà coperto da una produzione televisiva a tre camere permanenti, nonché da una prima mondiale: "Un hawk-eye – spiega Garcia – per il controllo dei giudici di linea. Si tratta della prima volta per un ‘Challenger’". In sostanza, ci saranno 12 ulteriori scanner, grazie alla collaborazione con Crionet, per la validazione dei punti. Infine, altra ghiotta sorpresa è la partecipazione, per il comparto food, di Stefano Greco e di ‘Anghiò’, con i suoi preparati tipici e una serata interamente dedicata al brodetto. Il Circolo quindi si fa teatro di manifestazioni dalle mille sfaccettature: stasera alle 21.15, va ricordato, Paolo Assogna vi presenterà il suo libro su Trigoria. A dimostrazione che al ‘Maggioni’ lo sport non è mai stato solo un gioco ma, piuttosto, un credo.

Giuseppe Di Marco