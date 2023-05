Ecco il seminario di scrittura creativa

La casa editrice indipendente ‘Polissena fiabe e poesie’ di Annalea Vallesi promuove un seminario di scrittura creativa per bambini dai 7 ai 12 anni, che si svolgerà nella biblioteca ‘Giulio Gabrielli’, dal 15 giugno al 27 luglio, ogni giovedì dalle 16.30 alle 18. L’iscrizione e la partecipazione al corso sono gratuite. Al seminario interverrà anche la scrittrice ascolana di fiabe Maura Marziali. "Questa iniziativa – dice il sindaco Fioravanti – permetterà a bambini e ragazzi di entrare nel mondo della scrittura attraverso l’esperienza di una scrittrice di fiabe. Come amministrazione siamo da sempre molto attenti alla crescita e alla formazione delle nuove generazioni, che passano anche attraverso progetti come questo". Alla fine del ciclo di incontri, verrà pubblicato un libro con il marchio editoriale ‘Polissena fiabe e poesie’ che raccoglierà tutti gli elaborati. Info: [email protected]