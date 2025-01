Ecco il ‘Tartufo Nero Festival’. Roccafluvione si tuffa nel gusto

Si accendono i riflettori sul tartufo nero pregiato di Roccafluvione. Dal 24 al 26 gennaio, infatti, negli impianti sportivi di via Nenni, andrà in scena il ‘Tartufo Nero Festival’, una kermesse che coinvolgerà tutto il borgo, trasformandolo in un luogo di emozioni, sapori e tradizioni. Durante quel fine settimana, infatti, ogni angolo del paese si riempirà di iniziative pensate per celebrare questa eccellenza. I ristoranti locali proporranno menù a base di tartufo speciali dedicati, i bar e le botteghe offriranno deliziose interpretazioni del tartufo, mentre l’atmosfera sarà quella di una comunità in fermento, unita dalla passione per questa antica tradizione. Sarà anche un’occasione unica per partecipare alle visite guidate nelle tartufaie: un viaggio affascinante alla scoperta dei segreti del tartufo, accompagnato da chi vive questa tradizione ogni giorno da sempre. L’evento è stato presentato ieri mattina ad Ancona dall’assessore regionale Andrea Maria Antonini, il sindaco Emiliano Sciamanna, il presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani, il presidente dell’unione montana Giuseppe Amici, il presidente della Camera di commercio Gino Sabatini e Simone Capecci, quest’ultimo presidente del Consorzio Vini Piceni. "Il tartufo lo abbiamo elevato ad ambasciatore del territorio marchigiano, anche attraverso il potenziamento dell’enogastronomia come strumento per attrarre turismo – ha spiegato Antonini –. Anche attraverso questo prodotto, dunque, possiamo promuovere la nostra regione e lo faremo in un territorio, Roccafluvione, da sempre legato alla tartuficoltura e in cui ci sono aziende che esportano tartufo ovunque". "Sono felice per questa kermesse, perché parliamo di un prodotto che per il mio territorio rappresenta un valore aggiunto – ha proseguito il sindaco Sciamanna -–. Da tempo sentivamo la necessità di proporre un evento così e finalmente ci siamo riusciti. Sono orgoglioso, come sindaco, di mettere in vetrina il nostro nero pregiato, che finisce sulle tavole di tutto il mondo".

La tre giorni del Tartufo Nero Festival offrirà un calendario di eventi decisamente per tutti i gusti, a partire da masterclass esclusive con chef di fama internazionale. Tra questi, lo chef Enrico Mazzaroni, che terrà uno show cooking con focus sulla pratica del foraging e sull’utilizzo dei prodotti del bosco, per una dieta corretta e sostenibile. Ci sarà poi una gara di cucina tra istituti alberghieri in cui quattro brigate di studenti degli istituti alberghieri ‘Buscemi’ di San Benedetto e ‘Ulpiani’ di Ascoli si sfideranno nella preparazione di un piatto a base di tartufo. Matteo Porfiri