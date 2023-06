Ecco il ’Trofeo degli chalet’ Lo show del beach soccer

È stata presentata ieri al Jonathan di San Benedetto la tappa di San Benedetto dell’edizione 2023 del campionato nazionale Aics di beach soccer, che, in questa specifica occasione, sarà denominato ’Trofeo degli Chalet’ e che si svolgerà (con gare diurne e notturne) alla Beach Arena del Campo Rodi. Venti gli stabilimenti balneari in gara nell’evento organizzato dalla società Stella del Mare, che con il suo vice presidente Roberto Ciferni ha fatto gli onori di casa nel corso della conferenza di presentazione svoltasi al Jonathan, alla quale hanno partecipato anche il presidente del settore beach soccer dell’Aics Giampaolo Morsa, Ottavio Palladini, responsabile dell’Academy Stelle on the Beach, l’assessore comunale Domenico Pellei e Romina Falasca Zamponi, titolare del Jonathan. Al torneo, che è in corso di svolgimento per concludersi domenica, partecipano Chalet Miramare, Angeli, Golden Beach, Rivabella, Brasil, Pagoda, Club 23, La Siesta, Claudia, Stella Marina, Da Federico, La Tellina, Poker, Reno’s 54, Oasi Roma, Bagni Nik, Bagni Andrea, Bagni Gino, Bagni Tamanaco e Piccolo Lido. La società Stella del Mare, nata nel 2016, opera egregiamente nell’ambito dello sport sociale, al punto da aver adottato lo slogan "Educare, Includere, Rinascere". Nel calcio a 7 paralimpico (fino a poco tempo fa denominato "Quarta Categoria") è attiva una squadra che partecipa ai campionati della Federcalcio, divisione calcio paralimpico, ma è attiva anche una squadra composta da ragazzi che vivono situazioni di disagio personale che prende parte al campionato di calcio a 7 del Csi. La particolarità della tappa sambenedettese del campionato italiano 2023 Aics di beach soccer sta nel fatto che verrà adottato (per favorire l’inclusione tra ragazzi), un particolare format, consistente in una sfida ai calci di rigore tra i ragazzi del settore paralimpico e i cosiddetti normodotati, denominata "Prova a batterci". Nei prossimi giorni, una volta risolti i problemi legati alla burocrazia, la Stella del Mare potrà iniziare ad allenarsi alla Beach Arena.