Ecco la Calzaturieri Montegranaro–Marini Silvano

A Palazzo Francescani è andata in scena la presentazione della S.C. Calzaturieri Montegranaro – Marini Silvano, compagine che come sempre si dedicherà ai dilettanti elite e under 23. Una squadra che si è rinnovata tantissimo mantenere lo zoccolo duro. Alla presentazione erano presenti il sindaco Endrio Ubaldi, l’assessore allo sport Gastone Gismondi, il presidente regionale FCI Lino Secchi, quello provinciale Marco Lelli e Nazareno Gismondi figlio dell’indimenticabile Michele che è stato uno dei fondatori di questa società. C’erano anche Ivan Strappa figlio di Sesto Pietro e gli amici del sodalizio sportivo, Emanuele Serrani, Sauro D’Ambrosio ed Enrico Pochini. Il consiglio direttivo è composto da due presidenti, Giuseppe Viozzi e Ivan Strappa mentre, il ramo organizzativo è presieduto da Mario Totò, vice Gino Viozzi. Questa la composizione della rosa della squadra – Elite: Pietro Di Genova e Matteo Gambuti. Under 23: Luca Amadio, Natan Marezzi, Francesco Minori, Mirko Pani, Luca Santanafessa, Francesco Sarasini e Francesco Vignini. Direttori Sportivi: Fausto Fabbioni, Giovanni Cipriani e Danilo Santini. Medico Sociale: Walter Antonelli. A livello organizzativo, la società proporrà il 23 luglio la 38° Edizione del G.P.Città di Montegranaro e il 3 settembre il 26° Trofeo S.S.Addolorata a Montecosaro.