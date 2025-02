Ecco ’La Casa dei Compiti’. Il servizio di doposcuola

È un progetto nato per offrire supporto scolastico e un ambiente di crescita per i più giovani quello presentato ieri nel cuore del paese alto di San Benedetto. ’La Casa dei Compiti Santa Gemma Galgani’, intitolata alla memoria di Elena Angellotti, rappresenta un’importante risorsa per il territorio. L’inaugurazione si è svolta presso la Casa Famiglia Santa Gemma alla presenza delle autorità locali quali il sindaco Antonio Spazzafumo, il consigliere regionale Andrea Assenti, il sottosegretario di stato Lucia Albano. A fare gli onori di casa Leonardo Collina del CdA di Santa Gemma insieme ai promotori dell’iniziativa. Il doposcuola si inserisce in un percorso già avviato dalla struttura in collaborazione con la Cooperativa Ama Aquilone. È rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e si svolge due volte a settimana, il lunedì e il venerdì, dalle 15.30 alle 18. Oltre al supporto nello studio, il servizio offre attività di aggregazione, animazione e intrattenimento, con l’obiettivo di creare un ambiente accogliente e stimolante. Maria Paola Modestini, presidente della Cooperativa Ama Aquilone, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con Santa Gemma, evidenziando come questa sinergia abbia permesso di potenziare l’offerta educativa della struttura: "La tradizione dell’accoglienza resta, ma è ora più qualificata". Il progetto, infatti, si inserisce in una visione più ampia di sostegno ai giovani, offrendo strumenti sempre più innovativi e mirati.

Fabrizio Buratti, presidente di Santa Gemma, ha spiegato il valore sociale di questa iniziativa: "Lo scopo è quello di riproporre alla cittadinanza sambenedettese un luogo di aggregazione sociale, pensato per i bambini e i ragazzi del quartiere del Paese Alto e dell’intera città. Ripartiamo con un doposcuola di quartiere, realizzato secondo i più moderni standard, grazie anche all’apporto qualificato dei volontari del Centro Culturale La Mongolfiera". Proprio l’esperienza maturata negli anni dal Centro Culturale La Mongolfiera nel doposcuola di Porto d’Ascoli rappresenta un elemento chiave per il successo del progetto. Emilio Cistola, presidente del Centro Culturale La Mongolfiera, ha espresso grande soddisfazione per la collaborazione con la Casa Famiglia Santa Gemma: "È una delle più belle realtà sambenedettesi: da ottant’anni continua a testimoniare gratuità, accoglienza e carità cristiana. È per noi un ulteriore stimolo a dare il meglio di noi".

Emidio Lattanzi