Ecco la ’Casa di Psiche’

Si è costituita la nuova organizzazione di volontariato ‘La Casa di Psiche’. A fondarla un gruppo di amici che oggi sono in pensione, abitualmente si ritrovano al bar Trieste, ed hanno pensato di creare una associazione per dare una mano, un supporto a pazienti affetti da patologie psichiche e ai loro famigliari, un sostegno senza andare ad invadere, chiaramente, il campo dei servizi territoriali e delle strutture sanitarie esistenti specializzate in zona. Il presidente è Ezio Latini, psichiatra in pensione, in carriera ha lavorato a Perugia e a Città di Castello, anche con il professore che ha collaborato alla stesura della legge 180 ossia la legge Basaglia che impose la chiusura dei manicomi e regolamentò il trattamento sanitario obbligatorio. Ezio Bianchini, anche lui in pensione, tipografo, ma per tanti anni impegnato ad aiutare nella riabilitazione ragazzi con problematiche, ricopre il ruolo di vice presidente. Segretario Pio Massi che ha lavorato nel servizio farmaceutico dell’ospedale. Soci fondatori sono Giuseppe Frollo, Luigi Andreucci, Pio Massi, Ezio Bianchini, Maurizio Cagnetto, Gabriele Banchetti e appunto il presidente Ezio Latini.