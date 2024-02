Ecco la Cremonese. Marrone: "Siamo sulla strada giusta"

Sulla strada dei bianconeri ora ci sarà la temuta Cremonese di Stroppa, attuale seconda forza del campionato. I lombardi hanno ripreso la preparazione in vista dell’anticipo di venerdì sera (avvio alle 20.30). Al Del Duca mancheranno gli squalificati Johnsen e Majer. A loro si aggiungeranno le assenze di Sarr, Tuia, Collocolo (uno degli ex della sfida) e Buonaiuto. In dubbio invece Ravanelli. A parlare in casa grigiorossa è stato il difensore Marrone. "Sto vivendo questa occasione come un qualcosa di unico e ho tanta voglia di dare una mano – commenta il giocatore -. Il direttore sportivo Giacchetta e il mister mi hanno anticipato che avrei trovato un gruppo sano ed effettivamente è andata così. Conosco Stroppa e il suo staff: le nostre ultime esperienze insieme sono andate piuttosto bene. Siamo sulla strada giusta per raggiungere il nostro obiettivo, ma tutto passa per il lavoro quotidiano. Per andare avanti bisogna dare sempre qualcosa in più sia in allenamento che in partita".