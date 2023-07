Ecco la dama rossoverde Sfila un’altra Velenosi

Sarà la splendida Marianna Velenosi la Dama del Sestiere di Sant’Emidio nell’edizione di agosto della Quintana di Ascoli. Una vera ‘modella’ prestata all’imprenditoria vitivinicola ascolana visto che Marianna è figlia della ‘Signora del Vino’ Angiolina Piotti Velenosi, già Dama di Sant’Emidio nell’edizione di agosto del 2017, e dell’imprenditore Ettore Velenosi. "E’ il mio debutto alla Quintana – ha dichiarato emozionata – Indosserò l’abito verde del Sestiere che mi è subito piaciuto. Abbiamo spesso utilizzato in azienda le immagini della nostra rievocazione storica per promuovere il Piceno e i nostri vini, e negli ultimi anni stiamo utilizzando e foto di mamma con l’abito da Dama. Adesso metterò le mie (scherza per sdrammatizzare), Per me è un onore interpretare la Dama della Rosa e spero di essere la portafortuna del cavaliere Tommaso Finestra". Marianna è nata nel 1993 e a marzo ha compiuto trent’anni. Dopo aver completato il ciclo di studi in Economia aziendale e il Master in Marketing all’università Bocconi, ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Castel, in particolare nella catena di distribuzione ‘Nicolas’ in Svizzera. Inizialmente come assistente marketing e successivamente come responsabile marketing prodotto, ha lavorato tre anni a Ginevra per rafforzare le relazioni con i fornitori del gruppo ed incrementare i servizi ai clienti finali. Nel 2019 ha deciso di entrare nell’azienda di famiglia come Responsabile Marketing e Brand Ambassador. A lei è stata affidata la responsabilità di far conoscere il Piceno ed in specifico i vini della cantina Velenosi ai mercati esteri. Marianna è stata presentata dal Console Vittorio Crescenzi e dalla caposestiere Mariangela Gasparrini assieme al cavaliere Tommaso Finestra che anche ad agosto difenderà i colori del Sestiere di Sant’Emidio dopo essere stato la grande rivelazione nella Giostra in notturna di Luglio. Finestra ha centrato tutti e nove i bersagli, conquistando un onorevole terzo posto. "E’ stato un buon debutto – ha commentato Tommaso Finestra che si allena con Luca Innocenzi e che avrebbe dovuto sostituirlo dopo il caso-Daspo poi rientrato – ad agosto proverò a fare ancora meglio perché ho grandi margini di miglioramento".

Nel corso della conferenza sono state presentate anche le due amazzoni a cavallo: Stefania Angelini Marinucci sarà Menechina Soderini, mentre Chiara Mercatanti impersonerà Flavia Guiderocchi. La coppia nobile della Famiglia Sgariglia, sarà interpretata da Luciana Verrocchio e Franco Guidotti. La cena propiziatoria del Sestiere di Sant’Emidio si svolgerà venerdì 4 agosto nella ‘Taverna del Grifone’.

Valerio Rosa