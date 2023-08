Ecco la Fiera del Crocifisso Castel di Lama in festa

Torna, con la sua 27esima edizione, la tradizionale fiera del Santissimo Crocifisso a Castel di Lama. La nuova amministrazione, nella figura dell’organizzatore e assessore Zappacosta, ha raccolto il testimone del grande lavoro svolto nel recente passato da Cinzia Fazzini. Una vasta scelta di eventi, inclusi laboratori per i più piccoli, convegni e spettacoli serali, organizzati dal direttore artistico Reno Cicconi, animeranno le giornate dal 31 agosto fino a domenica 3 settembre. Questa fiera di fine agosto, reclame di un’antica tradizione italiana, che voleva l’esposizione del bestiame e delle ultime chincaglierie per gli allevatori e le loro famiglie, vanterà, oltre alle consolidate collaborazioni con Coldiretti, Anabic, Camera di Commercio delle Marche ed Avis, la presenza attiva dell’associazione allevatori Umbria e Marche – AAUM – e dell’istituto tecnico agrario di Ascoli Celso Ulpiani. Grazie alla presenza di associazioni territoriali e scuole, la fiera sarà un’occasione non solo per acquistare a km 0 i prodotti più scelti e sani del territorio, ma permetterà uno scambio tra le culture enogastronomiche dei paesi marchigiani e di altre regioni, rafforzando il legame economia-territorio-cultura-tradizione. A dimostrazione di questo ’dialogo quadrilaterale’, venerdì 1° settembre non mancherà l’appuntamento con la rievocazione storica del Castello della Lama, che quest’anno, grazie alla accurata regia del maestro De Carolis e del professor Marucci, vanta la sua prima sfilata come 15 esimo castello alla storica Quintana di Ascoli.

Si segnala inoltre un evento imperdibile per gli amanti dello spiedino e della brace: sabato, alle 18 e 30, sfoderate le forchette e alimentate i fuochi, perché si tenterà di cuocere il maggior numero di arrosticini sulla fornacella più lunga del mondo, provando a raggiungere un nuovo Guinnes World Record. Questo evento, specchio del panorama enogastronomico marchigiano, sarà una bella sfida per l’amministrazione comunale, che dovrà fronteggiare ancora le passate restrizioni causate dalla pandemia. Volontari, dipendenti comunali e forze dell’ordine garantiranno organizzazione e sicurezza fino alla fine dell’evento, che si concluderà con uno spettacolo dei Modena city Ramblers, storica band folk rock del panorama italiano. Noccioline e lupini, coltelli e cannocchiali, trecce di cipolle, vino, scarpe fatte a mano, asinelli, vacche e tanti porcellini, ce ne sarà per tutti i gusti.

Maria Grazia Lappa