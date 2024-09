Ecco la fiera del Crocifisso. Tutto pronto per la festa

CASTEL DI LAMA

Tutto è pronto per l’evento dell’anno. Torna la Fiera del Santissimo Crocifisso che prenderà il via questa sera e proseguirà fino al 1 settembre. Saranno 4 giorni come sempre ricchi di eventi, laboratori, mostre, cibo a km0 e buona musica. "Quest’anno – commenta l’assessore Loredana Zappacosta – la manifestazione sarà arricchita grazie alla collaborazione del Consorzio Apicoltori piceno e fermano (area zootecnica). Si confermano le partecipazioni di Coldiretti, associazione Allevatori Umbria Marche, Acap e il Centro ippico delle Palme per la presenza degli animali. Siamo inoltre felici di ospitare una delegazione di sindaci dell’associazione nazionale delle città del SS Crocifisso, un’importante opportunità di promozione di cui parleremo domani durante il convegno di domani, alle 17, ‘Rete delle città del Santissimo Crocifisso’, al termine del quale riceveremo la bandiera associativa di benvenuto vista la recente adesione del nostro Comune. Ringrazio già da ora i volontari e le associazioni lamensi che tanto stanno lavorando e sono parte fondamentale della fiera". Durane i 4 giorni si potrà assistere, come di consueto, alla sfilata dei cani, dei trattori, la gara di braccio di ferro, al convegno e laboratorio a cura della Copagri, laboratori per bambini, dimostrazione di tosatura e caseificazione, a cui si aggiunge ‘DCTreeCarving’, che all’ingresso porta sud nei giorni di fiera farà sculture di legno con la motosega e il taglio della mortadella da 100kg giovedì, alle 19 (area food centrale). Musica tutte le sere e domenica si terrà la tradizionale scardezzatura e Laga Brigante con il loro folk rock del Centro Sud Italia.

"Immancabile venerdì sera, tornerà la Rievocazione storica – conclude l’assessore Zappacosta – per cui ringrazio il Comitato per il profuso impegno. Quest’anno tra gli ospiti ci saranno gli sbandieratori e i musici della Cavalcata dell’Assunta di Fermo". Il programma completo è disponibile sulla pagina Facebook.