Ecco la mappa degli autovelox

Anche ad agosto sulle strade della riviera e dell’immediato entroterra tornano gli autovelox, con qualche novità. Il comune di Massignano ha ridotto da quattro a due le giornate di rilevamento della velocità e ha anche precisato ora e luogo. Venerdì 4 agosto l’autovelox sarà operativo lungo la Valmenocchia fra il chilometro 2 e il chilometro 5, dalle 9 alle 13,30. Mercoledì 9, invece, l’apparato sarà posto lungo la statale Adriatica a Marina di Massignano fra il Km 372 e il Km 373+400 dalle ore 9 alle ore 13,30. Restano quattro le giornate di controllo a Monteprandone: sabato 5 dalle 13 alle 19 lungo la Salaria in contrada Sant’Anna, sabato 12 dalle 13 alle 19 in via Salaria in contrada San Donato, giovedì 24 dalle 8 alle 13 in via Scopa e mercoledì 30 agosto dalle 13 alle 19 sulla Salaria in contrada Sant’Anna.