Ecco la mostra dedicata a Dante Fazzini

A due anni dalla scomparsa dell’artista ascolano Dante Fazzini una mostra ne ricostruisce il percorso artistico tracciando l’attenzione e la passione che il pittore ha dedicato alla sua città, ai giovani, ai personaggi locali. La mostra “Dante Fazzini. L’arte della passione” è stata presentata oggi al Caffè Meletti, locale particolarmente significativo per aver ospitato ben tre cicli di ritratti dal vivo realizzati dall’artista. L’evento è promosso dalla Provincia e dall’Istituto di Storia del Movimento di Liberazione con il contributo della Fondazione Carisap. L’esposizione, dal 9 al 30 settembre, raccoglie 40 opere pittoriche, 50 sassi d’autore, 5 bastoni di mare, 10 marionette e 20 miniature. Il percorso segue quattro direttrici: la ricerca, la conoscenza, i luoghi, i volti, che ben raccontano la straordinaria capacità dell’artista di rappresentare la realtà e la vita in tutte le sue molteplici sfumature. Alla conferenza erano presenti il consigliere provinciale con delega alla cultura e alla rete scolastica Stefano Novelli, la consorte dello pittore scomparso Elena Fazzini e la presidente dell’Istituto di Storia del Movimento di Liberazione Paola Alviti. Erano inoltre presenti l’artista Giuliano Giuliani amico ed estimatore di Fazzini e altri amici e conoscenti, che hanno condiviso l’esperienza e l’umanità di un personaggio così poliedrico e profondamente legato al territorio. "La Cartiera Papale – ha detto il consigliere Novelli – è uno straordinario contenitore storico- culturale che rappresenta l’identità del Piceno ed è, pertanto, luogo in piena sintonia con lo spirito artistico di Fazzini, ispirato alla dimensione del fare nella costante ricerca del bello. Dante Fazzini – ha proseguito Novelli – costituisce non solo un esempio di artista a tutto campo dei luoghi, dei volti delle situazioni, ma anche un artigiano “homo faber”"