Ecco la nuova associazione ‘Volare’: "Contro ogni forma di violenza"

Presso la Bottega del Terzo Settore, è stata presentata la nuova associazione ‘Volare’, che ha lo scopo di diffondere la cultura del rispetto dei diritti umani, contro ogni forma di prevaricazione e di violenza. Inoltre, l’associazione sarà impegnata nel prevenire e combattere la violenza di genere, fornendo ascolto e supporto alle donne vittime di abusi. L’associazione ‘Volare’ si rivolgerà in particolare ai giovani, per fornire loro le conoscenze adeguate ad evitare di essere coinvolti in relazioni tossiche. Un altro obiettivo prefissato è quello di promuovere la conoscenza delle norme applicabili dai magistrati, in caso di violenza e abusi (sia in ambito civile, sia in ambito penale). Gli associati hanno un’esperienza specifica, in vari campi di attività.

"Lo scopo della nostra associazione – ha dichiarato la dottoressa Rita De Angelis, magistrato e Presidente di ‘Volare’ – è la formazione nelle scuole, per far assimilare nozioni di base sulle dinamiche psicologiche collegate agli abusi. Mercoledì prossimo, presso il Liceo Economico Sociale di Ascoli, si terrà una lezione sul tema della violenza sessuale. L’associazione sarà composta interamente da ascolani".

"L’associazione – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – contribuirà a costruire un nuovo modello culturale, per fare prevenzione contro la violenza". "Vediamo positivamente questa associazione – ha aggiunto Massimiliano Brugni, assessore ai Servizi Sociali – poiché può essere di grande supporto alle donne, per dare risposte ai tanti silenzi che ci sono".

Annagrazia Di Nicola (assessore alle Pari Opportunità) ha sottolineato l’importanza di riconoscere i campanelli d’allarme della violenza. "Vogliamo approfondire il tema della violenza – ha spiegato la dottoressa Alessia Serrao, segretaria e tesoriera dell’associazione – sotto vari punti di vista, non solo come violenza fisica, ma anche come violenza assistita, verbale, psicologica ed economica". Per la professoressa Patrizia Palanca, la violenza è un argomento delicato che dev’essere affrontato da persone qualificate: "Vogliamo creare reti di collaborazione, per coinvolgere scuole, genitori, enti e associazioni, con percorsi formativi mirati". Infine, lo psichiatra Marco Quercia ha affermato che "la violenza di genere e i femminicidi rischiano di non fare più notizia e di creare assuefazione. L’associazione vuole fare in modo che ciò non accada".

Giuliano Centinaro