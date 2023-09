Ecco la nuova piazza XXV Aprile: "Un giorno importante per Colli"

Taglio del nastro per la nuova piazza XXV Aprile a Colli del Tronto. Un giorno di festa per tutta la comunità, che potrà così riappropriarsi di uno dei suoi ‘biglietti da visita’ più importanti. Già, perché la piazza è uno degli accessi principali al centro storico del borgo. I lavori di ammodernamento hanno interessato tutta la pavimentazione e proseguiranno coinvolgendo tutte le vie del centro storico restituendo un nuovo volto all’intero paese. Il sindaco Andrea Cardilli si è detto molto soddisfatto: "Quello di oggi è un nuovo inizio per Colli. Negli ultimi tempi insieme a don Mauro Servidei abbiamo inaugurato tantissime attività e anche la scuola media, che rappresenta una svolta per il nostro paese, stiamo facendo tante cose che renderanno il nostro comune sempre più importante. Restituiamo alla comunità una bella piazza dove potranno trascorrere momenti fondamentali per la comunità. E’ stato un percorso faticoso, ci sono stati ritardi, ma alla fine il risultato è sotto gli occhi di tutti. Voglio ringraziare l’ufficio tecnico, i nostri operai. Adesso ci concentreremo sulle vie del centro storico, andremo spediti, ci scusiamo già da adesso con chi ci abita, ma vi promettiamo che vi restituiremo una nuova Colli, un’immagine ancora più bella". Sempre nella giornata di ieri il sindaco sostenuto dalla sua squadra ha inaugurato anche degli spazi sportivi per gli over 65 anni, spazi anche per i giochi da tavola per i ragazzi diversamente abili.

Maria Grazia Lappa