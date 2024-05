Ecco la nuova Tac per l’ospedale

Ancora nuove tecnologie al ‘Madonna del Soccorso’: dopo la nuova colonna laparoscopica per chirurgia mini-invasiva, ieri mattina all’ospedale sambenedettese è stata mostrata la nuova Tac, in presenza del neodirettore del reparto di Radiodiagnostica Fabio D’Emidio, della dg Nicoletta Natalini, del direttore sanitario Maria Di Sciascio e dell’ingegner Marco Orlandi. Il nuovo direttore dell’unità operativa complessa, nel presentarsi, ha illustrato le caratteristiche della strumentazione appena acquisita: un’apparecchiatura dotata di avanzate capacità diagnostiche e predisposta in modo da garantire un migliore comfort del paziente, che per svolgere l’esame deve restare al suo interno per un tempo piuttosto lungo. "L’innovazione maggiore di cui è dotata – ha detto D’Emidio – è l’intelligenza artificiale, grazie alla quale, con il supporto di una telecamera 3D, riesce ad analizzare i parametri biometrici del paziente, come il battito cardiaco e il ritmo respiratorio, rielaborarli alla luce dei dati del paziente stesso, inseriti dal tecnico di Radiologia, e quindi proporre la dose minima necessaria di Rx per ottenere la migliore immagine possibile per ogni singola persona". "In questo modo – ha aggiunto la Natalini – i pazienti potranno svolgere gran parte delle indagini diagnostiche preparatorie nelle strutture dell’Ast, in questo caso all’ospedale di San Benedetto, grazie alla collaborazione fra l’unità di Cardiologia e di Radiodiagnostica, prima di accedere a un reparto di Cardiochirurgia".

La direzione ha inoltre informato che nella Radiodiagnostica dell’Ast picena vengono eseguiti annualmente circa 187mila esami: di questi, 85mila afferiscono alla radiologia tradizionale, 45mila sono esami Tac, 15mila risonanze, 9mila mammografie cliniche, 31mila ecografie e 2mila, infine, risultano essere esami di radiologia interventistica. Va anche aggiunto che, nel primo quadrimestre del 2024, rispetto all’anno scorso, si è avuto un incremento prestazionale di oltre 3mila esami. Durante la conferenza stampa è anche stato detto che la Radiologia, durante l’estate, verrà riorganizzata senza togliere servizi essenziali riservati alle acuzie. La rimodulazione sarà necessaria per le ferie, argomento sul quale è tornata anche la Natalini, che ha parlato di quelle dell’intero personale: rispetto al 2022, le ferie fruite dai dipendenti Ast nel 2023 sono aumentate di 7.152 giorni, mentre quelle residue sono diminuite, rispetto allo stesso periodo, di 10.656 giorni.

Giuseppe Di Marco