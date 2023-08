Ecco la società Salvano

L’associazione sportiva Salvano si è iscritta al prossimo campionato di Terza Categoria. La società, guidata dal presidente Alessandro Santini ( nella foto insieme al direttivo), ha svolto sinora un lavoro proficuo e tale da suscitare grande entusiasmo tra i giovani del quartiere. Più di trenta consiglieri sono entrati a far parte del direttivo, sensibilizzando le forze produttive locali a sostenere finanziariamente l’iniziativa.

"E’ con profonda soddisfazione e con un pizzico d’orgoglio – spiega Santini – che oggi annunciamo ufficialmente l’iscrizione della Salvano al campionato di Terza categoria. Va detto che dalle ceneri della gloriosa Zeta Club del passato, è rinato uno splendido fiore che, ci auguriamo, sia veramente duraturo. A nome della Salvano Calcio voglio ringraziare Afc Fermo per la collaborazione nella gestione dell’impianto sportivo". La squadra, formata da giocatori locali sarà guidata da mister Stefano del Moro, un tecnico che ha già ottenuto buoni risultati in questa categoria. Il dinamismo organizzativo lascia ben sperare riguardo il non facile compito di migliorare sensibilmente il campo sportivo di Salvano. L’impianto, costruito dai residenti nel 1983, è fondamentale per accogliere i futuri eventi del quartiere e dell’associazione sportiva.