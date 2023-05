Ecco ’La trama e l’ordito’ Come rinascono i territori

‘La trama e l’ordito’. È questo il titolo dell’iniziativa promossa dall’Unione Montana del Tronto e Valfluvione per garantire uno sviluppo sostenibile al territorio montano attraverso la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale e sociale del Piceno. Il progetto è stato finanziato con quasi due milioni e mezzo di euro, grazie all’ordinanza del commissario alla ricostruzione Guido Castelli. A tessere le molteplici iniziative ed interventi che saranno attivati su tutto il territorio sarà un centro servizi innovativo e hub multifunzionale, che sarà attivato nella sede dell’Unione Montana. In particolare, si va dalla ristrutturazione del primo piano dell’ex asilo di Appignano, dove verrà creato uno spazio culturale, alla realizzazione di una struttura poliambulatoriale ad Arquata. Il piccolo borgo di Palmiano, invece, avrà uno spazio polifunzionale, dotato di strumentazioni tecniche di elevata qualità, nel quale si terranno corsi formativi ed educativi. Uno spazio di lavoro ibrido e stimolante, dove poter attivare processi di ascolto della comunità e divulgare informazioni relative a misure ed aiuti per imprese e cittadini, sarà presente anche a Venarotta, attraverso la riqualificazione dell’ex consorzio comunale. Nel Comune di Montegallo sarà realizzato un immobile accessorio e complementare alla struttura turistico ricettiva ‘En Plein Air’, mentre ad Acquasanta verrà allestito uno spazio per la promozione di percorsi naturalistici. La riqualificazione di un immobile per la creazione di uno spazio di co-working, di documentazione e di studio è quanto voluto anche dal comune di Roccafluvione. Anche il borgo di Ripaberarda sarà implementato attraverso la creazione di percorsi turistici e di spazi espositivi. Comunanza intende procedere alla valorizzazione dell’auditorium Luzi.

Matteo Porfiri