Ecco ’La via fiorita’, concorso dedicato a balconi e terrazzi

Nuova iniziativa dell’amministrazione comunale di Cupra per migliorare la bellezza del proprio centro cittadino. Si tratta del concorso "La Dea fiorita" ed ha l’obiettivo di stimolare i cittadini a migliorare la cultura del bello, della valorizzazione del verde e del patrimonio ambientale esistente. Il progetto viene realizzato in collaborazione con la Pro Loco e l’Associazione commercianti. La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti quelli che hanno un balcone, un terrazzo, un davanzale, un giardino che si affacci sulla strada pubblica. Gli esercizi pubblici possono realizzare decorazioni floreali in vasi o piccoli giardini disponibili. Coloro che intendono partecipare devono inviare il modulo di iscrizione disponibile sul sito del Comune, entro il 30 maggio prossimo. Entro il 30 giugno i partecipanti dovranno consegnare all’Ufficio Turismo le fotografie in formato 15X21 del loro allestimento. Nel corso del mese di luglio, completata la selezione delle opere da premiare, membri della giuria potranno eseguire un sopralluogo per vedere dal vivo l’allestimento che dovrà essere realizzato fra il primo maggio e il 30 giugno. Sono previsti premi per diverse categorie.