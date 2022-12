Ecco l’albero Riciclone a Grottammare

In questi periodi si cerca anche di dare libero sfogo alle idee, che in casa Legambiente circolo di Grottammare e Civico Verde non mancano. E’ nato così l’albero di natale ’Riciclone’. Tanto lavoro ma anche tanta soddisfazione. "Abbiamo coinvolto amici e soci, entusiasti e incuriositi del progetto ideato dalla nostra Antonella Romoli– afferma la responsabile di Civico Verde Kessili De Berardinis – Su imput dell’Assessorato all’Ambiente, Salute e Sport e per sensibilizzare il periodo delle feste, anche quest’anno abbiamo sbrigliato la nostra creatività per combattere lo spreco. Più di 400 bottiglie e bottigliette di plastica, impilate e legate sono state riempite con scarti tessili, retine di ortaggi e agrumi, sostenute dalla gomma piuma che si trova nelle cassette dell’uva. Un ringraziamento speciale ai ragazzi di cooperativa sociale Lella 2001, al gruppo del Sai Together e dell’associazione Antropos con i loro assistenti. Già che c’erano hanno anche realizzato l’albero ’Tappi’ che dal 9 all’11 è stato esposto nella Grotta degli EcoElfi a Grottammare alta, in piazza Peretti.