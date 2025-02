Ecco l’App ’Groovy Shop’: speciali promozioni nelle attività

Groovy Shop è la app destinata a far vivere l’esperienza di acquisto assicurando molte informazioni e nel contempo permette ai consumatori di usufruire di considerevoli risparmi. Il progetto è stato ideato e realizzato da un gruppo di giovani commercianti di San Benedetto per aumentare le vendite e nel contempo per permettere ai consumatori di ottenere agevolazioni particolarmente interessati grazie all’utilizzo di tecnologia avanzata e. Con un semplice clic Groovy Shop permette di accedere ad offerte esclusive, prenotare servizi e avere una serie di notizie utili su quello che avviene a San Benedetto e in genere nella Riviera delle Palme. Hanno aderito al progetto vari operatori e tra questi anche ristoratori gestori di negozi di abbigliamento, palestre gioiellerie oltre a professionisti che offrono i propri servizi come nutrizionisti e psicologi. "Abbiamo creato questa app anche per agevolare un turismo sostenibile e per soddisfare la crescente richiesta soprattutto dei turisti di poter acquistare i servizi e i prodotti ad un prezzo più contenuto". Groovy Shop è completamente gratuita ed è già funzionante e molti sambenedettesi la stanno già utilizzando e verrà pubblicizzata in tutte le strutture aderenti al progetto e in tutti gli alberghi e in tutti i b&b della Riviera delle Palme. "Abbiamo creato anche un’apposita sezione – hanno degli gli ideatori della app – dedicata agli eventi che si svolgono nella Riviera delle Palme. Inoltre, abbiamo inserito la mappa dei defibrillatori e le stazioni di ricarica delle auto elettriche". Tra i servizi maggiormente utilizzati ci sono quelli della sezione food dove sono presenti molti ristoranti e bar del territorio. "La piattaforma ha lo scopo principale di risollevare le attività commerciali e di servizio di San Benedetto e di attrarre i turisti – hanno detto i responsabili di Groovy Shop – e abbiamo notato che le persone acquistano sempre più on line. Con questa app cerchiamo di riportare le persone nei negozi fisici attraverso anche le agevolazioni previste dalla piattaforma. Nel giro di un mese sono 250 le attività e i professionisti che sono entrati a far parte del progetto di questa app. Per realizzare l’applicazione abbiamo coinvolto anche dei giovani sambenedettesi che lavorano in altre città in Italia e hanno compreso le finalità e hanno deciso di dare il loro contributo per lo sviluppo e la rivitalizzazione di San Benedetto". Vittorio Bellagamba