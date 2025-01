Ecco l’App ‘Monteprandone Eventi’: "Così coinvolgiamo i cittadini"

Si chiama ‘Monteprandone Eventi’ l’innovativa App per connettere Comune, cittadini e gestori degli eventi. E’ il primo passo di Youthopia, un progetto più ampio destinato a migliorare il rapporto tra territorio e abitanti, uno strumento pensato per semplificare la gestione degli eventi coinvolgendo i cittadini e ottimizzare le risorse. L’App consente all’amministrazione di gestire gli eventi in tempo reale, ai cittadini di essere sempre informati sulle iniziative e ai gestori di eventi di promuovere e monitorare le iniziative. Dell’App è già attivo il primo step, in seguito diverranno operativi anche gli altri quattro: l’accesso sicuro e personalizzato con l’integrazione di Spid e Cie; il sistema a punti per i cittadini, che potranno essere convertiti in vantaggi concreti sul territorio; bilancio partecipativo attraverso il quale gli utenti potranno votare i progetti proposti dall’amministrazione; sarà anche possibile inviare idee e votare quelle degli altri partecipanti. I promotori e realizzatori del progetto, Tcs Lab, hanno già reso operativo il primo step disponibile gratuitamente su Google Play e App Store. "Crediamo in ciò che facciamo e portiamo avanti le nostre iniziative per far conoscere il territorio – ha dichiarato il sindaco Sergio Loggi – Un punto di partenza per iniziare a ragionare sul nostro comune con una prospettiva diversa".

L’assessore al turismo Roberta Iozzi ha evidenziato che non si tratta di una semplice App, ma di un progetto molto ambizioso. "Gli sviluppi futuri di questa App apriranno la strada a una governance democratica, con l’obiettivo di coinvolgere il territorio nella partecipazione alla vita comune – ha aggiunto la Iozzi – L’intento è ribaltare lo schema classico dei social network, trasformandoli in strumento per veicolare idee, premiare comportamenti virtuosi e favorire la cooperazione tra cittadini."

Marcello Iezzi