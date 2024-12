Ecco l’appuntamento con il coro di Natale dei ragazzi dell’Anffas

Oggi pomeriggio i ragazzi dell’Anffas di Grottammare porteranno in scena lo spettacolo ’sogni e desideri, il coro di Natale’. Dopo il successo ottenuto con il musical dello scorso luglio ’Fame, saremo famosi’, oggi alle 16,30 presso la Sala comunale Kursaal di Grottammare, i giovani ospiti della fondazione Anffas, facenti parte della coser di Grottammare, Ripatransone, Centro diurno, Appartamento 112 ed alcuni ragazzi esterni, torneranno in scena con una nuova rappresentazione. Guidati da Ottavia Valeria Ciani, musicoterapista della struttura, faranno trascorrere agli ospiti un pomeriggio magico con i canti delle più famose favole Disney. "Basta un attimo per tornare bambini e sognare ad occhi aperti", afferma l’organizzatrice. Nel corso dell’evento sarà anche proiettato un cortometraggio interpretato dai ragazzi del Centro Diurno, dal titolo esplicativo ’A Christmas Carol’.