Ecco l’associazione ’Amici del Terzo Settore Odv’

A San Benedetto è nata, ufficialmente, l’associazione ’Amici del Terzo Settore Odv’. Una nuova realtà territoriale con sede in via Anacapri, a poca distanza dal palazzo comunale. Il nuovo ente nasce con l’intento di offrire un supporto concreto a chi opera nel mondo della solidarietà e del volontariato. A guidarlo è Alfredo Spinozzi, affiancato da Giselda Mancaniello, attuale consigliera comunale, che ricoprirà il ruolo di vicepresidente e Francesco Galieni, nome estremamente noto nel mondo del volontariato, come segretario. L’associazione si propone di collaborare con altre realtà per ampliare la rete di sostegno alle famiglie in difficoltà. "L’obiettivo è semplice ma ambizioso: aiutare chi ha bisogno – ha dichiarato Spinozzi – perché il nostro impegno deve essere rivolto a San Benedetto e ai comuni limitrofi". I dati forniti dalla Caritas mostrano un aumento significativo della povertà in Italia, con 5,7 milioni di persone in difficoltà economica. A livello locale, i centri di ascolto delle Caritas di San Benedetto e Ascoli Piceno hanno registrato 2.600 accessi nel 2023, segnale di un bisogno crescente di aiuto.

Alla conferenza era presente anche Andrea Sanguigni, Assessore alle Politiche Sociali di San Benedetto, che ha evidenziato una problematica diffusa tra le associazioni: "È un problema trovare dei volontari e quindi la nascita di un’associazione è un’ottima cosa. Perché si stimolano i giovani a capire quanto sia importante il volontariato, perché vedo che oggi le associazioni hanno tutte un po’ di difficoltà a trovare un ricambio generazionale e in questo caso vedo persone che hanno una grande esperienza sul campo".

La prima iniziativa dell’associazione è stata un contributo di cinquemila euro al Banco di Solidarietà ’Nazzareno Pompei O.D.V.’, per sostenere la distribuzione di alimenti ai più bisognosi. "Non si tratta solo di consegnare pacchi alimentari, ma di creare legami di amicizia e condivisione", ha spiegato Ruggero Latini, presidente del Banco di Solidarietà. L’associazione ha già iniziato a muoversi sul territorio con un evento al campo di rugby ’Nelson Mandela’ di Porto d’Ascoli. Un’inizativa finalizzata al coinvolgimento di nuovi volontari e dare avvio alle prime attività. "Vogliamo capire chi condivide il nostro progetto e crede nel valore della solidarietà – ha concluso Spinozzi – perché anche i piccoli gesti possono fare la differenza".

Emidio Lattanzi