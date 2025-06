Ecco l’associazione ’Semi di futuro’

L’8 maggio a San Benedetto è nata ufficialmente una nuova associazione che si chiama ‘Semi di futuro ODV’. Il presidente è Marco Bruni, già fondatore dell’Associazione I Care e della Banca del tempo Riviera delle palme. La vice presidente è Maria Giovanna Bonaiuti, la segretaria Tamara Santori, il tesoriere Eugenio Di Girolamo. La finalità del nuovo sodalizio e l’impegno civile e culturale sull’esempio di Don Milani che disse che bisogna passare da sudditi a cittadini sovrani, ma non si tratta di un’associazione religiosa. Semi di Futuro è laica e gli iscritti e simpatizzanti stanno organizzando il calendario delle attività 2025-2026 e sarà pronto dopo l’estate. "Abbiamo già organizzato in via sperimentale due incontri all’auditorium delle Palme sull’Intelligenza Artificiale, molto partecipati – spiega Bruni – Ora sta partendo il progetto ‘Scuola IA’ per educare all’utilizzo consapevole della tecnologia i ragazzi delle scuole, i loro genitori e professori, stiamo già collaborando con alcuni di loro per sviluppare le tematiche più significative". Info 339 6280194