Ecco le castellane di Castel di Lama

Appuntamento con il fascino, Castel di Lama svela il nome delle due castellane, che nelle edizioni di luglio ed agosto avranno l’onore di rappresentare il castello durante la sfilata della Quintana. Nell’edizione di luglio sfilerà Ilaria Vagnoni che ha sempre partecipato alla Rievocazione storica l’’Insediamento del Podestà’ a Castel di Lama. Uno dei criteri per essere scelti, imposto dall’amministrazione comunale, è quello di aver partecipato alla rievocazione locale. Ilaria sin dalla tenera età di 5 anni ha preso parte al corteo storico e quindi non si poteva ignorare questa fedeltà ed amore per la manifestazione locale. Ad agosto sarà la volta di Veronica Luciani che con tutta la famiglia ha sempre dato il suo importante contributo alla Rievocazione coprendo diversi ruoli. Veronica rappresenta anche una delle colonne portanti della scuola di teatro (l’associazione culturale ‘Calliope a Teatro’) guidata da Maria Angela Alessandrini che, per questa edizione, sta collaborando con il Comitato Rievocazione Storica per rendere ancora più interessante e coinvolgente la celebrazione della nascita del comune di Castel di Lama.