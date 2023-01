Ecco le chiavi, è l’ora del Carnevale

Ad Ascoli è già Carnevale. Il sindaco Marco Fioravanti ha consegnato, ieri mattina, in Comune, le chiavi della città a Re Carnevale, la mascherina d’oro 2020 Carmelita Galiè. Alla simpatica cerimonia erano presenti anche il presidente dell’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’, Marco Olori, le due maschere storiche Buonumor Favorito (Amedeo Lanciotti) e Lu Sfrigne (Franco Silvestri), l’assessore agli eventi Monia Vallesi e il presidente del consiglio comunale Alessandro Bono. E se il primo cittadino ascolano e Olori hanno sottolineato l’unicità del Carnevale di Ascoli, la cui edizione quest’anno è in programma dal 16 al 21 febbraio, e la forza che può avere la manifestazione in quanto tale ai fini di un ritorno turistico per la città, la Vallesi e Bono hanno rimarcato come quello di quest’anno sarà il Carnevale della ripartenza. Del presidente Olori, inoltre, l’invito a tutti, dai più piccoli ai più grandi, a mascherarsi.

"Finalmente è Carnevale e finalmente riusciamo ad organizzarlo così come abbiamo sempre fatto – dice Olori –. Il nostro motto è: l’unica cosa seria che ci è rimasta è il Carnevale. Per noi, e credo di parlare a nome della città, è vita, è cultura, ed è diverso da tutti gli altri. Questa volta anche se viene il Coronavirus in persona, ci mascheriamo". L’apertura dell’edizione 2023, giovedì grasso 16 febbraio (la mattina), sarà come sempre affidata agli studenti delle scuole cittadine che si esibiranno in piazza del Popolo tra balli, canti e gag. Nel pomeriggio, alle 16, intrattenimento sempre per i giovanissimi con la musica dal vivo del gruppo ‘VhsDisney Rock Band’.

Sabato 18 febbraio, alle 15, a palazzo dei Capitani, si terrà un laboratorio di conoscenza e interpretazione sul tema ‘Storie di maschere e Carnevali’. Poi, dalle 17, avvio in centro storico del concorso mascherato per i gruppi iscritti alla categoria ‘Omnia Bona’ e, dalle 17.30, il ritorno della tradizionale Raviolata nella nuova location del chiostro di San Francesco.

Ma la vera novità, per aprire gradualmente un percorso da sviluppare nelle edizioni successive, è rappresentata dal veglione organizzato dall’associazione al Circolo Cittadino. Veglione con due tipologie di ingresso a pagamento: alle 20 cena con ballo e dopo le 22 ingresso solo per il ballo. Come sempre, comunque, le giornate clou saranno quelle di domenica e martedì grasso quando usciranno tutti i gruppi e le macchiette iscritte, e non, al concorso mascherato. Martedì, dopo le ‘nomination’ dei gruppi candidati alla vittoria finale, seguirà la festa conclusiva in piazza del Popolo per ballare con la musica dei Doctor Vintage. Il 25 febbraio, infine, cerimonia di premiazione del concorso mascherato, alle 16, al teatro Filarmonici.

Lorenza Cappelli