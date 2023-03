Ecco le due squadre di Rocchi

Nella Sala Consiliare del municipio, il candidato sindaco di Grottammare per ’Solidarietà e Partecipazione’ e per ’Città in Movimento’ Alessandro Rocchi ha presentato la squadra che lo accompagnerà verso le elezioni e ha illustrato i 7 punti programmatici che faranno da guida nel percorso di avvicinamento al 14 e 15 maggio.

Ecco i nomi dei candidati ufficiali. Per ’Solidarietà e Partecipazione’: Alessandra Biocca, Ginevra Bosano, Samuela Castelletti, Jonathan Chiappini, Laura Ciarrocchi, Silvia Egidi, Gabriele Luzi, Antonio Malavolta, Barbara Montagna, Rossella Moscardelli, Stefano Novelli, Manolo Olivieri, Umberto Pulcini, Martina Sciarroni, Marica Scipioni, Luigi Travaglini.

Per ’Città in Movimento’: Cristina Baldoni, Andrea Broglia, Rosanna Carota, Stefano Ciotti, Rosa Maria Finamore, Giovanni Finicelli, Nicolino Giannetti, Alessandro Grossi, Andrea Marchegiani, Lorenzo Piunti, Monica Pomili, Bruno Talamonti, Marco Tamburro, Serena Traini, Claudia Vagnoni, Oriana Vitarelli. "Donne e uomini cui va prima di tutto il mio grazie – ha dichiarato Rocchi – per aver avuto il coraggio di mettersi in gioco per un’idea di città che condividiamo fortemente e che ci fa guardare nella stessa direzione. Siamo certi che la forza della nostra squadra sia nel giusto mix tra esperienza, freschezza, competenza e serietà. Infatti, dei 32 candidati 10 hanno già contribuito ad amministrare il nostro Comune, gli altri sono alla loro prima esperienza. Molti i volti nuovi, soprattutto giovani. Il movimento continua così nella sua strategia di ricambio generazionale. Siamo pronti ad andare avanti insieme, con la solita emozione e la stessa passione". In caso di vittoria il vice sindaco sarà Lorenzo Rossi il quale ha voluto precisare: "Sono da tempo a lavoro nella campagna elettorale, a disposizione di Alessandro, dei nostri candidati, e prima di tutto al servizio della città. Non essendo però la carica di vicesindaco compatibile con quella di consigliere comunale e avendo noi annunciato il tandem in anticipo, ci è sembrato più onesto non chiedere delle preferenze per un ruolo che non ricoprirei, quello di consigliere appunto, ma allargare invece la squadra". Insieme ai nomi, ieri sono stati presentati anche i temi protagonisti della campagna elettorale di ’Solidarietà e partecipazione’ e ’Città in movimento’. 7 slogan per 7 macro aree di riferimento che accompagneranno i candidati nel loro racconto di Grottammare.

Marcello Iezzi